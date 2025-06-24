В Новосибирске прошел суд по делу красноярской секты «Виссарион»

В Железнодорожном районном суде Новосибирска состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении руководителей секты «Виссарион», действующей более 30 лет на территории Красноярского края.
Прокурор представил свои доводы по делу, в котором обвиняются Тороп, Редькин и Ведерников.
Подсудимые обвиняются в преступлениях, связанных с нарушением порядка создания и деятельности религиозных организаций, а также в посягательстве на права граждан через применение насилия и психологического давления. Их действия квалифицируются по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая создание религиозного объединения, сопряженного с насилием (ч. 1 ст. 239 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ).
Согласно материалам дела, с 1991 года до задержания подсудимых 22 сентября 2020 года 16 потерпевшим был причинен моральный вред, шести лицам — тяжкий вред здоровью, а одному — вред средней тяжести. Кроме того, Ведерникову предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В ходе прений прокурор предложил суду назначить следующие наказания: 14 лет лишения свободы для Торопа, 13 лет для Редькина и 14 лет 6 месяцев для Ведерникова с дополнительным штрафом в размере двухлетней заработной платы. Все подсудимые должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Прокурор также попросил суд удовлетворить гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на суммы от 5 до 20 миллионов рублей и иск прокуратуры Новосибирской области в интересах Российской Федерации на сумму более 5 миллионов рублей. Суду предложено сохранить арест на имущество подсудимых до исполнения приговора в части гражданских исков.