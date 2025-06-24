В Новосибирске прошел суд по делу красноярской секты «Виссарион»

Прокурор также попросил суд удовлетворить гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на суммы от 5 до 20 миллионов рублей и иск прокуратуры Новосибирской области в интересах Российской Федерации на сумму более 5 миллионов рублей. Суду предложено сохранить арест на имущество подсудимых до исполнения приговора в части гражданских исков.