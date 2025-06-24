Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей Новоукраинки в ДНР

По словам собеседников агентства, один из соседей донес ВСУ, что они в мае-июне этого года укрывали российских военнослужащих. После этого на их дом, в котором жили 17 человек, сбросил боеприпасы украинский БПЛА «Баба-Яга». В результате удара дом загорелся. Когда находившиеся в нем люди выбежали на улицу их атаковали дроны.