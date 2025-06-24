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Беженцы рассказали, как ВСУ убили 15 мирных жителей Новоукраинки в ДНР

По словам очевидцев, жителей села атаковали украинские БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В селе Новоукраинка в ДНР ВСУ атаковали дронами мирных жителей, укрывавших в своем доме российских бойцов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей Алексея Ламина и его сестру Елену Пономаренко.

По словам собеседников агентства, один из соседей донес ВСУ, что они в мае-июне этого года укрывали российских военнослужащих. После этого на их дом, в котором жили 17 человек, сбросил боеприпасы украинский БПЛА «Баба-Яга». В результате удара дом загорелся. Когда находившиеся в нем люди выбежали на улицу их атаковали дроны.

В результате атаки погибли 15 человек, в том числе четверо детей.

«Я к своей дочери — она признаков жизни уже не подавала. К сыну — лежит, стонет от боли. … Жена подбежала к нему, давай его успокаивать, смотреть, где он ранен. В этот момент “Баба-Яга” сделала сброс как раз на них. И жена, и мама там погибли», — рассказал Ламин.

Ранее беженцы из Дзержинска в ДНР рассказали, что ВСУ убивали мужчин в городе, атакуя их дронами у колодца.

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