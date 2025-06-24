В Тульской области задержан бизнесмен, подозреваемый в убийстве директора колледжа и его адвоката

По предварительной версии следствия, 48-летний бизнесмен из Новомосковска, задолжавший потерпевшим несколько миллионов рублей, пригласил их под предлогом возврата денег. Во время поездки в автомобиле он выстрелил в голову 52-летнему директору колледжа Александру Архипову и его 45-летнему адвокату Евгению Аксенову, после чего скрылся с места преступления.