В Тульской области задержан бизнесмен, подозреваемый в убийстве директора колледжа и его адвоката

В Тульской области задержан местный предприниматель, подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката. Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, преступление произошло 23 июня в поселке Майский Узловского района.
По предварительной версии следствия, 48-летний бизнесмен из Новомосковска, задолжавший потерпевшим несколько миллионов рублей, пригласил их под предлогом возврата денег. Во время поездки в автомобиле он выстрелил в голову 52-летнему директору колледжа Александру Архипову и его 45-летнему адвокату Евгению Аксенову, после чего скрылся с места преступления.
Тела убитых были обнаружены утром 24 июня. Благодаря оперативной работе следователей и сотрудников полиции подозреваемый был задержан в течение суток. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. По данным СК РФ, мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц). Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что появилась версия убийства директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката.