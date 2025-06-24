Иран официально объявил о прекращении огня

О потенциальном перемирии между участниками ближневосточного конфликта Трамп говорил ранее. Причем предполагалось, что сначала огонь прекратит Иран, а спустя время — Израиль. Трамп также писал в своих соцсетях угрожающие посты в адрес участников конфликта в случае, если те нарушат перемирие. До этого США открыто вмешались в конфликт Тегерана и Тель-Авива, нанеся удары по Ирану.