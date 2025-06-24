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Умер бывший депутат Заксобрания Красноярского края Василий Нечаев

В Красноярском крае скорбят о потере Василия Нечаева, который занимал должность депутата Законодательного собрания в течение двух созывов.

В Красноярском крае скорбят о потере Василия Нечаева, который занимал должность депутата Законодательного собрания в течение двух созывов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Нечаев впервые был избран депутатом в 2002 году и затем переизбран в 2007. В своей депутатской деятельности он возглавлял комитет по образованию, науке и культуре, а также научно-образовательный центр, посвященный Северу и коренным малочисленным народам.

В Законодательном собрании он зарекомендовал себя как инициативный и компетентный парламентарий, всегда готовый оказать помощь своим избирателям. Депутаты краевого парламента выразили свои искренние соболезнования семье и близким Василия Семеновича.

Ранее рассказывали, что в Красноярске скончался выдающийся хирург Юрий Семенович Винник.