Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК проверяет автосалон в Самаре после жалоб на массовое мошенничество

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту мошенничества при продаже автомобилей в Самаре.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту мошенничества при продаже автомобилей в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стали сообщения в СМИ о десятках пострадавших клиентов одного из автосалонов. Людей принуждали заключать невыгодные сделки по завышенным ценам, в ряде случаев — с автомобилями ненадлежащего качества. Салон уже закрыт, но пострадавшие не могут вернуть деньги и обратились в суд.

Следственное управление СК РФ по Самарской области начало проверку. По поручению Бастрыкина, руководитель регионального управления Пётр Олейник представит доклад о её ходе.

Ранее в Тольятти задержан 19-летний наркосбытчик с полкило синтетики.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.