СК проверяет автосалон в Самаре после жалоб на массовое мошенничество

Поводом стали сообщения в СМИ о десятках пострадавших клиентов одного из автосалонов. Людей принуждали заключать невыгодные сделки по завышенным ценам, в ряде случаев — с автомобилями ненадлежащего качества. Салон уже закрыт, но пострадавшие не могут вернуть деньги и обратились в суд.