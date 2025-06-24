СК проверяет автосалон в Самаре после жалоб на массовое мошенничество

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту мошенничества при продаже автомобилей в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом стали сообщения в СМИ о десятках пострадавших клиентов одного из автосалонов. Людей принуждали заключать невыгодные сделки по завышенным ценам, в ряде случаев — с автомобилями ненадлежащего качества. Салон уже закрыт, но пострадавшие не могут вернуть деньги и обратились в суд.
Следственное управление СК РФ по Самарской области начало проверку. По поручению Бастрыкина, руководитель регионального управления Пётр Олейник представит доклад о её ходе.
Ранее в Тольятти задержан 19-летний наркосбытчик с полкило синтетики.
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