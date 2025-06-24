Упавший на пассажирский поезд в Брянской области мост весил около 800 тонн

«Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца… в течение дня сделали колоссальную работу», — рассказал губернатор.
Он добавил, что движение по железнодорожным путям было возобновлено в тот же день, когда мост обрушился на полотно. Железнодорожники также восстановили полотно, которое было разрушено упавшими конструкциями.
Мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва в ночь на 1 июня в результате подрыва. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. Пострадали 120 человек, семь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Президент России Владимир Путин назвал подрыв моста целенаправленным ударом по гражданским.