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Упавший на пассажирский поезд в Брянской области мост весил около 800 тонн

Вес моста, который обрушился на пассажирский поезд в Брянской области, составлял около 800 тонн. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме, его цитирует РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца… в течение дня сделали колоссальную работу», — рассказал губернатор.

Он добавил, что движение по железнодорожным путям было возобновлено в тот же день, когда мост обрушился на полотно. Железнодорожники также восстановили полотно, которое было разрушено упавшими конструкциями.

Мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва в ночь на 1 июня в результате подрыва. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. Пострадали 120 человек, семь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Президент России Владимир Путин назвал подрыв моста целенаправленным ударом по гражданским.