Позировавший для фото посетитель повредил старинную картину во всемирно известном музее

Посетитель повредил картину 17-го века в галерее Уффици во Флоренции после того, как наткнулся на нее во время позирования для фотографии, сообщили CNN во всемирно известном музее.
Посетитель, посещавший флорентийскую галерею Уффици в субботу, случайно повредил портрет тосканского принца Фердинандо Медичи, который был написан примерно в 1695—1700 годах Антоном Доменико Габбиани, сообщили в понедельник в музее.
На широко разошедшихся по интернету кадрах с камер видеонаблюдения, запечатлевших инцидент, видно, как мужчина позирует перед картиной маслом, затем откидывается назад и быстро вскакивает, когда понимает, что прикоснулся к старинной работе.
На фотографиях, опубликованных позже местными СМИ, видна небольшая дыра на картине в районе лодыжки нарисованного тосканского аристократа.
О посетителе, личность которого не разглашается, было сообщено властям. Тем временем картина была снята с выставки для проведения ремонтных работ, хотя в музее заявили, что повреждения были «незначительными» и вскоре она будет выставлена вновь.
Этот инцидент побудил Симона Верде, директора галереи Уффици, выступить с заявлением, осуждающим «проблему посетителей, которые приходят в музеи, чтобы создавать мемы или делать селфи для социальных сетей».
«Мы установим очень четкие ограничения, предотвращая поведение, несовместимое с принципами наших институтов и уважением к культурному наследию», — добавил он в заявлении, направленном CNN.
Посетители музеев, случайно повреждающие экспонаты в погоне за идеальной фотографией, становятся все более серьезной проблемой для учреждений, напоминает Си-эн-эн. Буквально на прошлой неделе украшенный хрусталем стул, вдохновленный одной из самых известных картин Винсента Ван Гога, был серьезно поврежден, когда турист сел на него, позируя для фотографии в музее Вероны.
В апреле во время посещения голландского музея ребенок повредил огромную картину Марка Ротко, которая, как считается, стоит десятки миллионов долларов.