Каршеринг влетел в припаркованные автомобили на севере Москвы

Каршеринг влетел в припаркованные автомобили в районе Зеленоградской улицы на севере Москвы. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил источник Агентства городских новостей «Москва».
— В машине находились парень с девушкой, в результате ДТП никто не пострадал, — передает Telegram-канал агентства.
23 июня на Комсомольском проспекте в районе дома № 40 автомобиль марки Audi столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист скончался на месте из-за полученных травм. В тот же день легковой автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле. На месте работали оперативные службы города.