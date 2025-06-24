Каршеринг влетел в припаркованные автомобили на севере Москвы

23 июня на Комсомольском проспекте в районе дома № 40 автомобиль марки Audi столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист скончался на месте из-за полученных травм. В тот же день легковой автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле. На месте работали оперативные службы города.