Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каршеринг влетел в припаркованные автомобили на севере Москвы

Каршеринг влетел в припаркованные автомобили в районе Зеленоградской улицы на севере Москвы. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил источник Агентства городских новостей «Москва».

Каршеринг влетел в припаркованные автомобили в районе Зеленоградской улицы на севере Москвы. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил источник Агентства городских новостей «Москва».

— В машине находились парень с девушкой, в результате ДТП никто не пострадал, — передает Telegram-канал агентства.

23 июня на Комсомольском проспекте в районе дома № 40 автомобиль марки Audi столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист скончался на месте из-за полученных травм. В тот же день легковой автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле. На месте работали оперативные службы города.