Россиян предупредили о новом виде мошенничества с курьерами

По словам собеседника издания, злоумышленники могут позвонить или написать, что якобы от службы доставки, маркетплейса или банка о том, что едет курьер с цветами, продуктами или посылкой. Он указал, что после этого действительно приезжает курьер, который при этом является подельником мошенников, и он просит для подтверждения доставки код из СМС-сообщения, якобы необходимый для проверки личности, однако полученное сообщение на самом деле будет запросом на вход на портал госуслуг или подтверждением операции по переводу денег со счета.