Россиян предупредили о новом виде мошенничества с курьерами

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Российской газетой» заявил, что мошенники начали использовать подставных курьеров для получения доступа к личным данным и деньгам своих жертв.
По словам собеседника издания, злоумышленники могут позвонить или написать, что якобы от службы доставки, маркетплейса или банка о том, что едет курьер с цветами, продуктами или посылкой. Он указал, что после этого действительно приезжает курьер, который при этом является подельником мошенников, и он просит для подтверждения доставки код из СМС-сообщения, якобы необходимый для проверки личности, однако полученное сообщение на самом деле будет запросом на вход на портал госуслуг или подтверждением операции по переводу денег со счета.
Щербаченко обратил внимание на то, что в случае получения доступа к аккаунту жертвы на госуслугах злоумышленники смогут взять на ее имя кредиты, оформить микрозаймы или похитить персональные данные для перевода денег человека через привязанные к госуслугам сервисы.
Эксперт предупредил, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников, никогда нельзя называть коды из СМС, даже если звонят из «банка» или приезжает «курьер». Он подчеркнул, что настоящие курьеры никогда не просят коды, и максимум, что им нужно — это удостовериться, что вы действительно тот, кем являетесь, и, в крайнем случае, можно показать паспорт.
Чтобы дополнительно обезопасить себя, собеседник издания порекомендовал включить двухфакторную аутентификацию на госуслугах, регулярно обновлять пароли и установить самозапрет на кредиты и займы.
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