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В парке «Тайган» заявили, что лев не хотел нападать на Зубкова

Лев нанес директору «Тайгана» два укуса сзади в области шеи.

Источник: Аргументы и факты

Лев не хотел нападать на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом в официальном комментарии заявила представитель зоопарка Татьяна Алексагина.

«Лев не хотел нападать. Это молодой активный лев. Это не ошибка Олега Алексеевича в чем-то и не дурь льва. Так получилось, резкий звук, испуг», — утверждает Алексагина.

В результате нападения Зубков получил два укуса сзади в области шеи. Также у пострадавшего раны когтем на ноге и под левым ребром. Жизненно важные органы у директора «Тайгана» не задеты.

Алексагина отметила, что исход нападения мог быть любой, так как это дикое животное. По ее словам, в момент нападения в сафари-парке было много людей. Спасти директора помог один из посетителей. Он заметил, что у Алексагиной не хватает сил, чтобы поднять ослабленного Олега Алексеевича и метра три донести до машины. Мужчина не побоялся и помог.

«Этот человек — герой», — сказала она.

Напомним, в ночь с 22 на 23 июня Зубкова прооперировали в Белогорской центральной районной больнице. Операция длилась около трех часов. У директора «Тайгана» повреждены мышцы шеи. Актриса Эвелина Бледанс заявила, что ее друг Зубков после нападения льва в сознание пока не приходит.

Отметим, что это не первое нападение львов на людей в крымском сафари-парке.