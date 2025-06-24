В парке «Тайган» заявили, что лев не хотел нападать на Зубкова

Алексагина отметила, что исход нападения мог быть любой, так как это дикое животное. По ее словам, в момент нападения в сафари-парке было много людей. Спасти директора помог один из посетителей. Он заметил, что у Алексагиной не хватает сил, чтобы поднять ослабленного Олега Алексеевича и метра три донести до машины. Мужчина не побоялся и помог.