В Африке крокодил съел молодого футболиста прямо на тренировке

Шокирующий инцидент произошёл 19 июня, когда спортсмен проводил самостоятельную тренировку у реки. Молодой спортсмен выступал за местный клуб второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете». По словам главного тренера команды Эдуардо Карвальо, после завершения пробежки по речному берегу Жино наклонился к воде, где его внезапно атаковал огромный крокодил длиной около пяти метров.