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Ребенок в Москве чуть не умер из-за застрявшего в бронхе зернышка попкорна

В Москве трехлетний ребенок едва не скончался из-за попкорна. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.

В Москве трехлетний ребенок едва не скончался из-за попкорна. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.

Мальчик из многодетной семьи случайно проглотил маленькое зернышко. После этого у ребенка резко поднялась температура, она начал сильно кашлять, появилась вялость.

Родители испугались, что у малыша пневмония, поэтому обратились за помощью к медикам. Прибывшие на место врачи госпитализировали мальчика в больницу Сперанского.

Там специалисты обследовали его. Выяснилось, что кукурузное зерно застряло в левом бронхе — там оно стало постепенно превращаться в попкорн. Именно из-за этого ребенок начал задыхаться.

Зерно врачи удалили бронхоскопом — юного пациента выписали через 10 дней полностью здоровым, уточнили в публикации.

Другой случай произошел в начале июня в Новгородской области — во время дневного сна в детском саду в городе Боровичи семилетнему ребенку стало плохо, и он скончался до приезда скорой помощи.

2 декабря прошлого года на улице Богдановича в Нижнем Новгороде трехлетний ребенок погиб во время прогулки в детском саду, задохнувшись из-за зацепившейся за горку одежды.