Жители вернулись в многоэтажку в Красногорске, в которую попал беспилотник

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что с места происшествия были госпитализированы два человека. Мужчина получил осколочные раны руки и ноги, угрозы для его жизни нет. Также врачи забрали для обследования беременную женщину с острой реакцией на стресс.