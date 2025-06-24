Жители вернулись в многоэтажку в Красногорске, в которую попал беспилотник

«Оказываем им всю необходимую помощь», — сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.
Ранее чиновник рассказал, что беспилотник попал в квартиру на 17-м этаже здания. Возгорание на площади около 20 кв м было быстро ликвидировано. Также было повреждено остекление на 16-м и 17-м этажах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что с места происшествия были госпитализированы два человека. Мужчина получил осколочные раны руки и ноги, угрозы для его жизни нет. Также врачи забрали для обследования беременную женщину с острой реакцией на стресс.