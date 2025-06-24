Ранее российские войска освободили населенный пункт Строевка на купянском направлении, что позволило начать расширение буферной зоны на границе с Белгородской и Харьковской областями. После этого подразделения ВС РФ продолжили наступление на северном и южном направлениях, затрудняя снабжение и передвижение украинских сил в этом районе. Марочко в начале 2025 года также сообщал, что до полного освобождения Луганской народной республики осталось всего 0,5% территорий.