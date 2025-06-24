Жертвы среди женщин и детей: в Иране сообщили о последствиях израильского удара

«Среди погибших и раненых в результате этого теракта было 16 женщин и детей», — сказал заместитель губернатора Гиляна, пишет агентство Tasnim. В результате атаки погибли девять человек, еще 33 получили ранения различной степени тяжести. Из числа пострадавших пятеро были госпитализированы, остальные 28 получили медицинскую помощь амбулаторно и отпущены домой.