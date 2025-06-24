Молодая учительница задержана за отправку нюдсов 14-летнему ученику

Женщине предъявлены обвинения в распространении непристойных материалов среди несовершеннолетних второй степени, а также в совершении правонарушения, связанного с угрозой благополучию ребёнка. После задержания Милаццо была уволена из образовательного учреждения, в котором работала, хотя конкретная должность женщины и связь подростка со школой не уточняются.