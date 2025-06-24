У водителя большегруза в Волгоградской области похитили 13 млн рублей

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию города Михайловки поступило сообщение от водителя грузового автомобиля, который сообщил, что во время стоянки двое неизвестных, один из которых был в маске, приставили нож к его горлу и похитили из кабины фуры 13 млн рублей. После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле «Хендэ».