У водителя большегруза в Волгоградской области похитили 13 млн рублей

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию города Михайловки поступило сообщение от водителя грузового автомобиля, который сообщил, что во время стоянки двое неизвестных, один из которых был в маске, приставили нож к его горлу и похитили из кабины фуры 13 млн рублей. После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле «Хендэ».
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ — «Разбой». В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили иномарку без государственных регистрационных знаков в нескольких километрах от места преступления.
Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Волгограда в течение нескольких часов установили личности злоумышленников и задержали: двоих — в Волгограде, еще двоих — в Московской области.
По данным оперативников, 37-летний житель Московской области узнал от знакомого водителя большегруза о том, что его работодатель, фермер, перевозит в грузовых машинах крупные суммы денег. У злоумышленника возник план похитить деньги фермера. Он подыскал двоих исполнителей и предложил им совершить разбойное нападение, пообещав 1 млн рублей в качестве вознаграждения.
Организатор сообщил исполнителям точную дату, время и маршрут следования грузовика с выручкой из Москвы в Волгоград. Злоумышленники, среди которых оказался 26-летний незаконно находящийся на территории страны гражданин Украины, приготовили металлические шипы для прокола колес грузовика, но нападение совершили во время запланированной остановки водителя на ночевку. Угрожая ножом, они похитили коробку с деньгами.
После нападения, бросив автомобиль, мужчины доехали до Волгограда на такси, где и были задержаны. В ходе обысков у них обнаружили похищенные 13 млн рублей, которые они намеревались поделить в зависимости от роли каждого в преступлении.
Все четверо фигурантов находятся в Михайловке, где им будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственную часть главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области.