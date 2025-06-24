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Богомаз: ВСУ уничтожили 504 жилых дома в брянском приграничье с начала СВО

ВСУ уничтожили 504 жилых дома в приграничных районах Брянской области с начала спецоперации, сообщил губернатор.

Источник: Аргументы и факты

С начала спецоперации украинские военные нанесли ущерб жилым зданиям в приграничных районах Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

По словам Богомаза, в случае повреждения дома пострадавшие жители могут рассчитывать на компенсацию в размере 84 тысяч рублей за квадратный метр. Эти средства можно использовать для покупки жилья как в том же районе, так и в других частях области.

В Брянской области находятся шесть районов, которые имеют общую границу с Украиной: Климовский, Стародубский, Погарский, Трубчевский, Суземский и Севский.

Ранее Богомаз сообщил, что украинские военные вновь обстреляли гражданскую инфраструктуру в селе Подлесные Новоселки Севского района.