Богомаз: ВСУ уничтожили 504 жилых дома в брянском приграничье с начала СВО

С начала спецоперации украинские военные нанесли ущерб жилым зданиям в приграничных районах Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
По словам Богомаза, в случае повреждения дома пострадавшие жители могут рассчитывать на компенсацию в размере 84 тысяч рублей за квадратный метр. Эти средства можно использовать для покупки жилья как в том же районе, так и в других частях области.
В Брянской области находятся шесть районов, которые имеют общую границу с Украиной: Климовский, Стародубский, Погарский, Трубчевский, Суземский и Севский.
Ранее Богомаз сообщил, что украинские военные вновь обстреляли гражданскую инфраструктуру в селе Подлесные Новоселки Севского района.