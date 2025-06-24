В Самарской области полиция ищет 14-летнего Ивана Буянова, пропавшего 23 июня

Сотрудники полиции разыскивают 14-летнего Ивана Буянова, который 23 июня 2025 года уехал из дома на сером велосипеде и до сих пор не вернулся. Его местонахождение остаётся неизвестным.
К поискам подключены полицейские, сотрудники уголовного розыска и волонтёры «ЛизаАлерт». Оперативники опрашивают родственников, знакомых подростка и проверяют возможные маршруты его передвижения.
Приметы Ивана: рост 160 см, нормального телосложения, тёмные волосы, карие глаза. На момент исчезновения был одет в синюю футболку, синие шорты и чёрные кроссовки. Документов и телефона при себе не имел.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят обратиться в полицию по телефону дежурной части ОМВД Жигулёвска: 8 (84862) 2−23−90, по телефону пресс-службы ГУ МВД по Самарской области: 8 (999) 701−02−33 или по номеру 102.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке автосалона в Самаре после жалоб на мошенничество.
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