Экс-глава компании в Екатеринбурге осужден за нападение на журналистов

Обвиняемый вину не признал, сказав, что не знал, что потерпевшие являются журналистами, но возместил сумму ущерба на сумму свыше 100 тыс. руб. В ходе судебного рассмотрения он скрылся от суда и с января 2024 года был объявлен в розыск в Турции, но в апреле 2025 года его нашли в Смоленской области и взяли под стражу. Орджоникидзевский районный суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы, но его заменили на работы с удержанием 10% зарплаты осужденного в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.