Потерпевшие требуют взыскать с экс-замминистра обороны Иванова 4 млрд рублей

В обвинительном заключении поднимаются события 2015 года, где Иванов, возглавлявший АО «Оборонстрой» и второй фигурант дела Антон Филатов, на тот момент руководитель «Оборонлогистика» обвиняются в хищении 216 миллионов 674 тысячи 708 рублей у компании «Интеркоммерц» при приобретении двух паромов для Керченской переправы с целью обхода введенных санкций. Вину оба не признали.