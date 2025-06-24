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Трамвай наехал на пожилую женщину, она погибла

В Кемерово трамвай, как информирует пресс-служба полиции региона, наехал на пожилую женщину, которая переходила трамвайные пути в неположенном месте, она погибла.

В Кемерово трамвай, как информирует пресс-служба полиции региона, наехал на пожилую женщину, которая переходила трамвайные пути в неположенном месте, она погибла.

ДТП произошло около 9 утра (05:00 мск) на улице 1-я Линия.

22-летняя водитель трамвая, по предварительным данным, совершила наезд на 76-летнюю женщину. Она, как подчеркивается, переходила трамвайные пути вне пешеходного перехода и не заметила движущийся вагон.

Пешеход скончалась до приезда бригады скорой медпомощи.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.