Трамвай наехал на пожилую женщину, она погибла

В Кемерово трамвай, как информирует пресс-служба полиции региона, наехал на пожилую женщину, которая переходила трамвайные пути в неположенном месте, она погибла.
ДТП произошло около 9 утра (05:00 мск) на улице 1-я Линия.
22-летняя водитель трамвая, по предварительным данным, совершила наезд на 76-летнюю женщину. Она, как подчеркивается, переходила трамвайные пути вне пешеходного перехода и не заметила движущийся вагон.
Пешеход скончалась до приезда бригады скорой медпомощи.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.