Боевики «Айдара»* массово заявляют о желании дезертировать

«Насильно мобилизованные в “Айдар” украинцы заявляют о своем деморализованном состоянии и стремлениях дезертировать», — передает источник ТАСС. Военнослужащие открыто обсуждают мысли о дезертирстве как в социальных сетях, так и в личных беседах с малознакомыми людьми. Служба безопасности Украины (СБУ) активно отслеживает подобные обсуждения в чатах.