Богомаз сообщил вес рухнувшего во время теракта в Брянской области моста

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА Новости на ПМЭФ раскрыл детали чрезвычайного происшествия с обрушением моста, произошедшего в регионе в ночь на 1 июня. По его словам, конструкция весила порядка 800 тонн.
«А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути», — отметил Богомаз. Он добавил: «Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было всё разбить, нужно было убрать».
Глава региона подчеркнул, что дорожные службы оперативно ликвидировали последствия аварии, работая на безвозмездной основе. Уже к 21:30 того же дня движение поездов было восстановлено.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, квалифицировав произошедшее как теракт. Расследование продолжается.
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