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За пропаганду терроризма в Казахстане осудили двух жителей

АСТАНА, 24 июн — Sputnik. КНБ сообщил о приговорах, вынесенных судами в регионах Казахстана.

Источник: КНБ Казахстана

С начала 2025 года были осуждены 52 человека, в том числе два иностранца. Например, в мае суд Шымкента приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы, его признали виновным в пропаганде терроризма.

В рамках расследованного КНБ уголовного дела было установлено, что он призывал свое окружение к убийствам и оправдывал насилие по религиозным мотивам.

сообщили в комитете

В июне также за пропаганду терроризма среди верующих решениями судов Атырауской и Актюбинской областей к 7 и 6 годам лишения свободы, соответственно, приговорены двое граждан республики.

Фигуранты при этом имели судимости за общеуголовные преступления и попытку выезда в зоны террористической активности. Приговоры по указанным лицам вступили в законную силу.

отметили в КНБ

В отношении еще 52 человек расследования продолжаются, сообщили в комитете.