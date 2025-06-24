Водитель каршеринга устроил массовое ДТП на севере Москвы

«Каршеринг протаранил припаркованные автомобили в районе Зеленоградской улицы. Никто не пострадал», — сообщает канал.
Судя по фото, в аварии разбиты 4 автомобиля. У одного из них сильно поврежден кузов. Следов торможения машины кашеринга не видно.
До этого стало известно, что в Челябинске дерево упало на припаркованный автомобиль и раскололось.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как дерево падает на автомобиль. От удара ствол раскалывается на две части. На записи также заметно, что люди, которые стояли рядом, не пострадали.