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Богомаз озвучил вес моста, рухнувшего во время ЧП в Брянской области

Мост, обрушившийся во время ЧП с поездом в Брянской области, весил около 800 тонн. О этом во вторник 24 июня, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Мост, обрушившийся во время ЧП с поездом в Брянской области, весил около 800 тонн. О этом во вторник 24 июня, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца… в течение дня сделали колоссальную работу, и в 21.30 движение железнодорожных составов было возобновлено. А железнодорожники восстановили полотно, которое было также разрушено, — рассказал губернатор в беседе с РИА Новости.

1 июня в Брянской области был взорван мост. Тогда под ним следовал пассажирский поезд. Следственный комитет РФ классифицировал произошедшее как теракт. Подробнее о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Также 1 июня Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.