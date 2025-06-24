Богомаз озвучил вес моста, рухнувшего во время ЧП в Брянской области

— А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца… в течение дня сделали колоссальную работу, и в 21.30 движение железнодорожных составов было возобновлено. А железнодорожники восстановили полотно, которое было также разрушено, — рассказал губернатор в беседе с РИА Новости.