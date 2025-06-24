Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Пензы

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены также в аэропорту города Пенза. Об этом сообщает Telegram-канал Росавиации.
Кроме того, утром 24 июня временные ограничения на работу введены в аэропорту Тамбова. Отмечалось, что такие меры были предприняты в целях обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
Подмосковные воздушные гавани Внуково и Шереметьево с 02:15 24 июня были закрыты для приема и выпуска авиарейсов. В аэропортах ввели временные ограничения после сообщений о попытке атаки БПЛА на Москву.
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