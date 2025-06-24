Жительницу Башкирии осудят за убийство сына и подруги

В Благовещенском районе будут судить женщину, которую обвиняют в двойном убийстве. По версии следствия, она лишила жизни сына и подругу. Преступления она совершила с разницей в 19 лет.
Как сообщили в Следкоме Башкирии, в ноябре прошлого года в полицию сообщили о пожаре в частном доме в деревне Сидяш. Там нашли останки мужчины 40 лет. Женщина заявила, что поссорилась с сыном и толкнула его. Он ударился головой о тумбочку, а мать, испугавшись ответственности, подожгла дом. Но судебно-медицинская экспертиза установила, что травма была получена от удара тупым предметом, предположительно, обухом топора. Его обнаружили на месте происшествия.
Также следствие установило, что в 1990-х годах ее уже судили за убийство мужа. Его она также убила топором и попыталась сжечь тело.
Подобным способом 20 лет назад в соседней деревне убили женщину. Преступление осталось нераскрытым. Следствие собрало доказательства, уличающие ее в совершении этого преступления.
«Женщина призналась, что в совершенном преступлении, вызванном ревностью, нанесла ей несколько ударов топором, после чего подожгла одеяло на диване и скрылась. Соседи, заметив дым, потушили пожар и обнаружили тело женщины», — сообщили в Следкоме. Ее заключили под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.