Жительницу Башкирии осудят за убийство сына и подруги

Как сообщили в Следкоме Башкирии, в ноябре прошлого года в полицию сообщили о пожаре в частном доме в деревне Сидяш. Там нашли останки мужчины 40 лет. Женщина заявила, что поссорилась с сыном и толкнула его. Он ударился головой о тумбочку, а мать, испугавшись ответственности, подожгла дом. Но судебно-медицинская экспертиза установила, что травма была получена от удара тупым предметом, предположительно, обухом топора. Его обнаружили на месте происшествия.