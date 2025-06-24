В Самаре агрессивные рабочие незаконно выбросили из газели строительные отходы

В Самаре сняли на видео рабочих, которые выкидывали из грузовика строительные отходы. Кадры опубликовало региональное минприроды.
Нарушители вели себя очень агрессивно по отношению к снимающим и не реагировали на замечания, полностью уверенные в своей правоте. В итоге на территории был устроен незаконный склад мусора.
Теперь нерадивые рабочие могут быть привлечены к штрафу от 40 тысяч рублей.
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