Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре агрессивные рабочие незаконно выбросили из газели строительные отходы

В Самаре сняли на видео рабочих, которые выкидывали из грузовика строительные отходы.

В Самаре сняли на видео рабочих, которые выкидывали из грузовика строительные отходы. Кадры опубликовало региональное минприроды.

Нарушители вели себя очень агрессивно по отношению к снимающим и не реагировали на замечания, полностью уверенные в своей правоте. В итоге на территории был устроен незаконный склад мусора.

Теперь нерадивые рабочие могут быть привлечены к штрафу от 40 тысяч рублей.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!