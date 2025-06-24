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Отдых друзей на берегу закончился трагедией. Нелепая случайность унесла жизни 17-летней девушки и 18-летнего парня

В Забайкалье на реке Иногда утонули 17-летяя девушка и 18-летний парень.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Компания молодых людей отправилась к реке, чтобы весело провести день. Тогда никто из них не подозревал, что это обернется настоящей трагедией… Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Следком Забайкалья, днем 23 июля 17-летняя девушка и 18-летний парень утонули на реке Иногда в районе этнопарка «Сухотино».

— По предварительной информации, четверо молодых людей отдыхали на берегу, во время купания две девушки и их товарищ начали тонуть. На помощь пришли очевидцы, находящиеся неподалеку. Они смогли достать из воды девушек, однако одна из них так и не пришла в сознание, несмотря на оказанную помощь. Тело еще одного погибшего так и не найдено, — рассказывают в агентстве.

Сейчас пострадавшая находится в больнице под наблюдением медиков. В это время следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося, расследование находится на особом контроле.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшный пожар едва не унес жизнь пятерых детей.