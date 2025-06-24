Отдых друзей на берегу закончился трагедией. Нелепая случайность унесла жизни 17-летней девушки и 18-летнего парня

— По предварительной информации, четверо молодых людей отдыхали на берегу, во время купания две девушки и их товарищ начали тонуть. На помощь пришли очевидцы, находящиеся неподалеку. Они смогли достать из воды девушек, однако одна из них так и не пришла в сознание, несмотря на оказанную помощь. Тело еще одного погибшего так и не найдено, — рассказывают в агентстве.