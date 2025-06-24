Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медцентр пострадал при атаке БПЛА ВСУ на Курскую область

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Кундинцево, а также два частных дома в Курске были повреждены во время атаки украинских дронов на Курскую область с вечера 23 июня на ночь 24-го. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Хинштейн уточнил, что пострадавших нет.

У двух частных домов в столице региона разбиты стекла. У ФАПа в Кундинцево, расположенного к Западу от Курска, повреждены крыша и стена. Кроме того, в том же селе в результате удара беспилотников, ущерб нанесен одному частному дому и двум машинам.

Власти регулярно информируют об атаках украинских дронов на Курскую область. Так, Минобороны сообщило, что в ночь на 24 июня силы ПВО перехватили над регионом 14 БПЛА.

Пятью днями ранее, 19 июня, Хинштейн сообщал, что военные сбили один беспилотник, обломки которого незначительно повредили многоквартирный дом, а также повреждения получили два автомобиля. Одна из машин загорелась.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше