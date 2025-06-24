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Израильский чиновник поставил условие соблюдения прекращения огня

Перемирие между Израилем и Ираном будет действовать при условии соблюдения его всеми сторонами. Об этом заявил израильский чиновник.

На данный момент нет подписанного соглашения о прекращении огня.

Перемирие между Израилем и Ираном будет действовать при условии соблюдения его всеми сторонами. Об этом заявил израильский чиновник.

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«Трамп объявил о прекращении огня. Если все стороны будут его соблюдать, оно будет действовать», — сказал чиновник, слова которого приводит журналист портала Axios Барак Равид.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Израилем и Ираном. По его словам, стороны договорились прекратить огонь, и спустя 24 часа соглашение должно перейти в стадию официального завершения 12-дневного вооруженного конфликта. С иранской стороны глава МИД Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет подписанного соглашения о прекращении огня или военных операций. Тем не менее он подчеркнул, что если Израиль прекратит «агрессию» до 4:00 по местному времени, то Тегеран прекратит ответные удары.

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