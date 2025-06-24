«Цели выполнены»: Израиль согласился на прекращение огня и предупредил о суровых последствиях за нарушение

В канцелярии также уточнили, что накануне вечером премьер-министр Нетаньяху провел экстренное совещание с участием министра обороны, начальника Генерального штаба и главы службы разведки «Моссад». В ходе встречи обсуждались итоги операции «Ам Калави», в результате которой, по данным израильских властей, были полностью устранены потенциальные угрозы со стороны Ирана в сфере ракетного и ядерного вооружения.