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В Свердловской области за сутки утонули два человека

На водоемах в Свердловской области за прошедшие сутки утонули два человека, сообщили в региональном МЧС. Один из них погиб на реке Сосьва в Серове, другой — в акватории Режевского водохранилища.

Источник: Коммерсантъ

Напомним, днем 14 июня в ходе поисковых мероприятий обнаружили тело девочки 2013 года рождения, которая утонула во время купания 12 июня в водоеме около поселка Рефтинский (Свердловская область). Ученица школы № 56 Артемовского приехала к водохранилищу с родителями и бабушкой, чтобы отдохнуть всей семьей.