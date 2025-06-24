В Промышленном районе Самары 32 человека эвакуировались из горящего дома 24 июня

В Самаре произошел пожар в одной из многоэтажек Промышленного района. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Как стало известно, возгорание произошло в подвале дома. Еще до прибытия спасателей дом сами покинули 32 человека.
Огонь был потушен на площади 2 кв.м. На месте работали 67 сотрудников МЧС и 21 спецмашина.
Ранее мы писали о том, что в Тольятти мужчина погиб из-за тлеющего окурка. Он уснул, а в квартире произошло возгорание. Пожилому мужчине было 63 года.
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