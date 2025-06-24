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Уфимские прокуроры взяли на контроль расследование дела по факту избиения мальчика

Прокуратура взяла на контроль расследование избиения подростка в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура осуществляет надзор за расследованием уголовного дела о конфликте между несовершеннолетними. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Как следует из предварительных данных, инцидент произошел минувшей весной, 14 марта, на улице Октябрьской Революции. 15-летний ударил сверстника по голове. Предварительно установлено, что причиной конфликта стала ссора в социальных сетях. Очевидцами произошедшего стала группа ребят.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза для точного определения степени тяжести полученных травм.

Прокурор Кировского района Уфы взял ход расследования на личный контроль. Одновременно надзорное ведомство направил в адрес органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних представление об устранении недостатков в работе с подростками.

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