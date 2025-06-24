Тройное убийство, совершенное 20 лет назад, раскрыли в Свердловской области

Следователи спустя 20 лет смогли раскрыть тройное убийство в Свердловской области — тогда в результате произошедшего скончались три сотрудника Килачевской школы. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.
Все произошло в 2005 году. Тогда компания из четырех человек собралась в подсобке учебного заведения. В ее состав входили супруги-сторожи, 54-летний педагог по труду и 30-летний электрогазосварщик.
Отдыхающие пили и весело проводили время, когда возник конфликт: сварщик и педагог-трудовик подрались. Первый взял нож и несколько раз ударил им своего противника.
Второй умер от полученных травм сразу же. Далее к сварщику подбежал сторож, тогда мужчина изрезал ножом и его. Погибла и жена сторожа, от нее преступник решил избавиться таким же способом.
После жестокой расправы убийца выбросил нож в болото, обувь с одеждой сжег и скрылся. Убийцу задержали лишь спустя 20 лет. Сейчас ему 50 лет, он работает по специальности, у него шестеро детей, уточнили в публикации.
На прошлой неделе суд отправил под стражу на два месяца жительницу подмосковного Воскресенска, которая жестоко убила свою пятилетнюю дочь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.