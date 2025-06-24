МВД: в Минске задержаны три человека, перевозившие 500 тысяч рублей в сумках

Минские правоохранители задержали трех человек, которые перевозили наличность в сумках. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Так, оперативниками задержаны три пособника телефонных мошенников в возрасте от 20 до 25 лет. Один фигурант, 21-летний минчанин, через знакомую по переписке в онлайн-игре узнал о криминальной подработке. Девушка сказала, что ему придется выполнять несложные задачи, которые ему будет давать куратора.
На высокооплачиваемую «подработку» молодой человек взял 20-летнего друга. Вместе они забирали пакеты с крупными суммами в одной точке и отвозили в другую, оставив себе по несколько сотен долларов.
Также был задержан и 25-летний иностранец. По заданию того же куратора он приехал в Минск из Москвы, чтобы перевезти сумки с наличными.
— Посыльные проработали меньше недели и передали мошенникам в сумме около 500 тысяч рублей в эквиваленте, — прокомментировали в пресс-службе.
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Еще в МВД уточнили, что в мошенническую схему также были привлечены сотрудники службы доставки. Доставщики получали заказы с иностранных номеров, получали деньги от обманутых пенсионеров, а затем передавали их курьерам мошенником.
— Возбуждены уголовные дела, проверки продолжаются, — пояснили в ведомстве.
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