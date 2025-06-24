МВД: в Минске задержаны три человека, перевозившие 500 тысяч рублей в сумках

Так, оперативниками задержаны три пособника телефонных мошенников в возрасте от 20 до 25 лет. Один фигурант, 21-летний минчанин, через знакомую по переписке в онлайн-игре узнал о криминальной подработке. Девушка сказала, что ему придется выполнять несложные задачи, которые ему будет давать куратора.