СМИ сообщили о взрывах на еще одной американской базе в Ираке

В результате взрывов повреждено оборудование, выведены из строя радиолокационная станция, электротехнические приборы, топливные емкости. По предварительным данным, среди американских военнослужащих погибших нет.
Обострение обстановки на Ближнем Востоке началось 13 июня после того, как Израиль объявил о проведении военной операции «Восстающий лев», направленной на предотвращение развития ядерной программы Ирана. По ядерной инфраструктуре Исламской Республики было произведено несколько ракетных ударов. В ответ Иран атаковал израильские территории. 22 июня к обстрелам Ирана присоединились США. Американские ВС провели бомбардировки трех ядерных объектов в Фордо, Исфахане и Натанзе.