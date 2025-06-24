СМИ сообщили о взрывах на еще одной американской базе в Ираке

Обострение обстановки на Ближнем Востоке началось 13 июня после того, как Израиль объявил о проведении военной операции «Восстающий лев», направленной на предотвращение развития ядерной программы Ирана. По ядерной инфраструктуре Исламской Республики было произведено несколько ракетных ударов. В ответ Иран атаковал израильские территории. 22 июня к обстрелам Ирана присоединились США. Американские ВС провели бомбардировки трех ядерных объектов в Фордо, Исфахане и Натанзе.