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СМИ сообщили о взрывах на еще одной американской базе в Ираке

В районе военной базы Эт-Таджи в Ираке, где дислоцируются военнослужащие США, зафиксировано несколько взрывов. Об атаке сообщил телеканал Al Mayadeen.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force

Новостное СМИ добавило, что удары по военной базе, которая располагается к северу от Багдада, были нанесены предположительно с использованием дрона. Информацией о точной модели БПЛА и кому он принадлежал, телеканал не владеет, пишут «Ведомости».

В результате взрывов повреждено оборудование, выведены из строя радиолокационная станция, электротехнические приборы, топливные емкости. По предварительным данным, среди американских военнослужащих погибших нет.

23 июня Тегеран атаковал американские военные базы — удары были нанесены по объектам в Катаре и Ираке. По утверждению CNN, правительство США и Пентагон заранее знали об обстрелах.

Обострение обстановки на Ближнем Востоке началось 13 июня после того, как Израиль объявил о проведении военной операции «Восстающий лев», направленной на предотвращение развития ядерной программы Ирана. По ядерной инфраструктуре Исламской Республики было произведено несколько ракетных ударов. В ответ Иран атаковал израильские территории. 22 июня к обстрелам Ирана присоединились США. Американские ВС провели бомбардировки трех ядерных объектов в Фордо, Исфахане и Натанзе.