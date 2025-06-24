Израиль заявил, что устранил ядерную угрозу со стороны Ирана

«Израиль устранил немедленную экзистенциальную двойную угрозу — в ядерной сфере и в области баллистических ракет», — отмечается в официальном заявлении канцелярии. Военная операция под кодовым названием «Народ как лев» была проведена с целью нейтрализации экзистенциальных угроз со стороны Ирана. В ходе заседания кабинета безопасности, в котором приняли участие министр обороны, начальник Генерального штаба и глава разведки «Моссад», было подтверждено, что Израиль устранил угрозу.