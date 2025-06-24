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ФСБ задержала в Запорожской области троих диверсантов

Сотрудники ФСБ задержали в Бердянске Запорожской области троих подозреваемых в подготовке подрыва объекта газораспределительной сети. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ФСБ задержали в Бердянске Запорожской области троих подозреваемых в подготовке подрыва объекта газораспределительной сети. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте преступления и по адресам проживания задержанных обнаружены самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, передает РИА Новости.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина, который передавал военной разведке Украины информацию о местах расположения средств противовоздушной обороны и других военных объектов.