ФСБ задержала в Запорожской области троих диверсантов

Сотрудники ФСБ задержали в Бердянске Запорожской области троих подозреваемых в подготовке подрыва объекта газораспределительной сети. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте преступления и по адресам проживания задержанных обнаружены самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, передает РИА Новости.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина, который передавал военной разведке Украины информацию о местах расположения средств противовоздушной обороны и других военных объектов.