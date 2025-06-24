ФСБ задержала в Запорожской области троих диверсантов

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, передает РИА Новости.