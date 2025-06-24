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Стало известно, что ждет Украину на ближайшем саммите НАТО

На саммите НАТО в Гааге страны альянса подтвердят поддержку Украины. Об этом пишет издание Politico.

В НАТО не расскажут о сроках вступления Киева в альянс.

На саммите НАТО в Гааге страны альянса подтвердят поддержку Украины. Об этом пишет издание Politico.

«Это хороший путь, найденный в нынешних условиях, чтобы придать украинскому вопросу заметное место на саммите», — говорится в материале издания. Там при этом добавили, что в альянсе не собираются объявлять конкретные сроки вступления Киева в НАТО. Помощь Украине будет учитываться в национальных оборонных расходах, а в финальное заявление включат пункт о коллективной поддержке Киевом.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отметил, что принцип необратимости членства Украины останется в силе. Саммит пройдет 24−25 июня и будет сосредоточен на вопросах сдерживания и обороны.

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