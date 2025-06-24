Стало известно, что ждет Украину на ближайшем саммите НАТО

В НАТО не расскажут о сроках вступления Киева в альянс.
На саммите НАТО в Гааге страны альянса подтвердят поддержку Украины. Об этом пишет издание Politico.
«Это хороший путь, найденный в нынешних условиях, чтобы придать украинскому вопросу заметное место на саммите», — говорится в материале издания. Там при этом добавили, что в альянсе не собираются объявлять конкретные сроки вступления Киева в НАТО. Помощь Украине будет учитываться в национальных оборонных расходах, а в финальное заявление включат пункт о коллективной поддержке Киевом.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отметил, что принцип необратимости членства Украины останется в силе. Саммит пройдет 24−25 июня и будет сосредоточен на вопросах сдерживания и обороны.