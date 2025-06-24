Стало известно, что ждет Украину на ближайшем саммите НАТО

«Это хороший путь, найденный в нынешних условиях, чтобы придать украинскому вопросу заметное место на саммите», — говорится в материале издания. Там при этом добавили, что в альянсе не собираются объявлять конкретные сроки вступления Киева в НАТО. Помощь Украине будет учитываться в национальных оборонных расходах, а в финальное заявление включат пункт о коллективной поддержке Киевом.