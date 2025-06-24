ТАСС: новый эпизод по делу экс-замглавы МО Иванова связан с агрокомплексом

Новый эпизод по делу о взятке в отношении бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова связан с договором о поставках агрокомплексом «Русское село» в магазины розничной сети огурцов, горошка, а также томатов и томатной пасты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.