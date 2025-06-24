ТАСС: новый эпизод по делу экс-замглавы МО Иванова связан с агрокомплексом

Новый эпизод по делу о взятке в отношении бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова связан с договором о поставках агрокомплексом «Русское село» в магазины розничной сети огурцов, горошка, а также томатов и томатной пасты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В новом эпизоде коррупционного дела Иванова речь идет о заключении контракта на оптовые поставки агрокомплексом», — сообщили собеседники агентства.
Способом дачи взятки Тимуру Иванову было названо предоставление тульским ООО «Проопт» процентного безналичного займа в 122 млн рублей агрокомплексу «Русское село», учредителем которого являлся Сергей Бородин. Одним из предметов взятки оказался уставной капитал сельхозпредприятия в размере 30 млн рублей.
Напомним, Иванова судят за растрату бюджетных средств и вывод более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Обвинение просит дать экс-замминистра обороны РФ 14 лет и 6 месяцев колонии общего режима.