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Стала известна личность убийцы директора колледжа олимпийского резерва Архипова

Убийцу директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова зовут Максим Корюнов. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил Telegram-канал «112».

Убийцу директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова зовут Максим Корюнов. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что он является директором ООО «Атлант». Компания занимается практически всем — лесом, розничной торговлей, такси, грузоперевозками, клинингом и другими направлениями.

— Он занял у Архипова и Аксенова серьезную сумму денег, но отдавать не захотел. Просто расстрелял своих кредиторов, — передает Telegram-канал.

Об убийстве стало известно днем ранее. Тела с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский, находящимися рядом с городом Узловая. Супруга Архипова рассказала о последних днях жизни своего мужа. Позже стало известно, что подозреваемого задержали.