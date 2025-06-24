Стала известна личность убийцы директора колледжа олимпийского резерва Архипова

Об убийстве стало известно днем ранее. Тела с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский, находящимися рядом с городом Узловая. Супруга Архипова рассказала о последних днях жизни своего мужа. Позже стало известно, что подозреваемого задержали.