Суд в Краснодаре прекратил дело о хищении 92 млн у Надежды Цапок

Средства на арестованном счете Надежды Цапок в «Россельхозбанке» были связаны с деятельностью ее компании «Артекс-Агро» и, по версии следствия, в 2014 году были переведены в пользу предпринимателя Руслана Шнахова в результате схемы с уступкой права требования. Сделка сопровождалась юридическим оформлением, в котором принимал участие адвокат Михаил Урвачев. Организатором схемы, по данным следствия, выступала экс-судья Светлана Мартынова. Позднее она была признана виновной в мошенничестве, но в 2024 году освобождена досрочно по состоянию здоровья.