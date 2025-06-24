Суд в Краснодаре прекратил дело о хищении 92 млн у Надежды Цапок

Как сообщил «Ъ» адвокат Владимир Резников, представлявший интересы одного из обвиняемых, производство по делу было завершено в связи с истечением срока давности.
Средства на арестованном счете Надежды Цапок в «Россельхозбанке» были связаны с деятельностью ее компании «Артекс-Агро» и, по версии следствия, в 2014 году были переведены в пользу предпринимателя Руслана Шнахова в результате схемы с уступкой права требования. Сделка сопровождалась юридическим оформлением, в котором принимал участие адвокат Михаил Урвачев. Организатором схемы, по данным следствия, выступала экс-судья Светлана Мартынова. Позднее она была признана виновной в мошенничестве, но в 2024 году освобождена досрочно по состоянию здоровья.
Попытка взыскания указанной суммы через суд не увенчалась успехом — решение Ленинского суда Краснодара 2014 года было отменено апелляцией. Также суд отказал потерпевшим по делу банды Цапков в исках к «Россельхозбанку» о возмещении ущерба.
Банда Цапков действовала в станице Кущевская с конца 1990-х годов. По версии следствия, за 12 лет ее участники совершили 19 убийств, в том числе массовое убийство семьи Аметовых в 2010 году. Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению, но вскоре скончался в СИЗО. Несколько участников группировки были освобождены досрочно после участия в боевых действиях.