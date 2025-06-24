В Самаре 39-летний водитель KIA погиб при столкновении с самосвалом МАЗ

В Самаре произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.
По данным ГАИ, 39-летний мужчина за рулем KIA ехал по кольцу на Земеца, не справился с управлением и влетел в самосвал МАЗ.
В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб.
Ранее мы писали о том, что в самарском регионе молодой человек погиб, столкнувшись с КАМАЗом 23 июня. Тогда все произошло на одной из трасс.
Также стало известно, что на трассе в Самарской области дорогая иномарка вылетела в кювет.
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