Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре 39-летний водитель KIA погиб при столкновении с самосвалом МАЗ

В Самаре произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика.

В Самаре произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.

По данным ГАИ, 39-летний мужчина за рулем KIA ехал по кольцу на Земеца, не справился с управлением и влетел в самосвал МАЗ.

В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб.

Ранее мы писали о том, что в самарском регионе молодой человек погиб, столкнувшись с КАМАЗом 23 июня. Тогда все произошло на одной из трасс.

Также стало известно, что на трассе в Самарской области дорогая иномарка вылетела в кювет.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!