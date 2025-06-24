Попкорн едва не стал причиной смерти трехлетнего ребенка в Москве

В ходе диагностики врачи обнаружили в левом бронхе ребенка инородное тело — кукурузное зернышко. В дыхательных путях оно начало набухать и постепенно превращаться в попкорн, что привело к затрудненному дыханию и одышке. Специалисты оперативно удалили зерно с помощью бронхоскопии. Благодаря своевременной медицинской помощи мальчик был выписан из больницы через 10 дней.