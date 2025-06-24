Попкорн едва не стал причиной смерти трехлетнего ребенка в Москве

В ходе диагностики врачи обнаружили в левом бронхе ребенка инородное тело.
В Москве трехлетний мальчик случайно проглотил кукурузное зернышко, когда ел попкорн. После этого у малыша резко ухудшилось самочувствие: поднялась температура, появился сильный кашель и вялость.
«Кроха из многодетной семьи случайно проглотил зёрнышко, когда ел попкорн», — пишет telegram-канал SHOT. Родители мальчика, предположили, что у сына развивается пневмония, и незамедлительно вызвали скорую помощь. Ребенка срочно госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу имени Сперанского, где провели комплексное обследование.
В ходе диагностики врачи обнаружили в левом бронхе ребенка инородное тело — кукурузное зернышко. В дыхательных путях оно начало набухать и постепенно превращаться в попкорн, что привело к затрудненному дыханию и одышке. Специалисты оперативно удалили зерно с помощью бронхоскопии. Благодаря своевременной медицинской помощи мальчик был выписан из больницы через 10 дней.