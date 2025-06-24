Стало известно о шикарной квартире арестованного вице-губернатора Белгородской области. Видео

Задержанный Рустам Зайнуллин проживал в квартире с панорамные окнами с видом на центр (архивное фото).
Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, задержанный по подозрению в мошенничестве, проживал в квартире с панорамным видом на центр города. Об этом сообщают журналисты.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин задержан по делу о мошенничестве: что известно.
«Как стало известно из источника в правоохранительных органах, чиновник был прописан в доме в центре Белгорода, в квартире на 15 этаже. Жилье расположено в доме с панорамным видом на город, в нескольких минутах ходьбы от здания регионального правительства», — передает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.
Местная консьержка также рассказала, что сам Зайнуллин — порядочный человек. Она уточнила, что вице-губернатор проживал в доме около трех лет. Примерно тогда же, в 2022 году, он был назначен на должность советника губернатора.
Рустэм Зайнуллин был задержан по делу о мошенничестве, связанном с завышением стоимости и хищением средств при производстве железобетонных изделий для укрепления государственной границы. По данным СМИ, ущерб оценивается примерно в 500 млн рублей, а арест вице-губернатора произошел накануне.