Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о шикарной квартире арестованного вице-губернатора Белгородской области. Видео

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, задержанный по подозрению в мошенничестве, проживал в квартире с панорамным видом на центр города. Об этом сообщают журналисты.

Задержанный Рустам Зайнуллин проживал в квартире с панорамные окнами с видом на центр (архивное фото).

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, задержанный по подозрению в мошенничестве, проживал в квартире с панорамным видом на центр города. Об этом сообщают журналисты.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин задержан по делу о мошенничестве: что известно.

«Как стало известно из источника в правоохранительных органах, чиновник был прописан в доме в центре Белгорода, в квартире на 15 этаже. Жилье расположено в доме с панорамным видом на город, в нескольких минутах ходьбы от здания регионального правительства», — передает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

Местная консьержка также рассказала, что сам Зайнуллин — порядочный человек. Она уточнила, что вице-губернатор проживал в доме около трех лет. Примерно тогда же, в 2022 году, он был назначен на должность советника губернатора.

Рустэм Зайнуллин был задержан по делу о мошенничестве, связанном с завышением стоимости и хищением средств при производстве железобетонных изделий для укрепления государственной границы. По данным СМИ, ущерб оценивается примерно в 500 млн рублей, а арест вице-губернатора произошел накануне.